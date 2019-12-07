مازيمبي يحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعة الزمالك

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بهدفين مقابل هدف، فاز فريق مازيمبي الكونغولي على نظيره إلزامي زيسكو يونايتد، في عقر داره على ملعب زيسكو في زامبيا، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي مازيمبي نجم الفريق جاكسون موليكا في الدقيقتين 10 و63 من عمر اللقاء، فيما سجل هدف زيسكو الزامبي اللاعب وينستون كالينجو، وبهذا الفوز يتصدر مازيمبي الكونغولي مجموعته بـ 6 نقاط.

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وتأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

مازيمبي الكونغولي في المركز الأول بـ 6 نقاط.

وفي المركز الثاني زيسكو الزامبي بنقطة وحيدة.

ويحتل فريق بريميرو دى أوجستو في المركز الثالث بنقطة، ويتذيل الزمالك مجموعته دون نقاط.

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ويلتقي نادي الزمالك فريق بريميرو دي أوجستو “أول أغسطس” الأنجولي على ملعب السلام،ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.