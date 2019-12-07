عاجل.. “كاف” يغرم الزمالك 25 ألف دولار

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غرّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” غرامة مالية على نادي الزمالك؛ لتأخر إدارة القلعة البيضاء في طرح تذاكر الفريق ونظيره الأنجولي أول أغسطس.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أرسل خطابًا إلى نادي الزمالك، بتوقيع غرامة مالية تبلغ 25 ألف دولار؛ لتأخره في طرح تذاكر لقائه وأول أغسطس الأنجولي.

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ويواجه نادي الزمالك نظيره الأنجولي أول أغسطس على ملعب السلام في إطار مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويبدأ الزمالك مواجهة اليوم بتشكيل يتكون من:

في حراسة المرمى محمد عواد، وفي خط الدفاع محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة، وحازم إمام، وفي الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي، وفي خط الهجوم مصطفى محمد.

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ويخوض فريق أول أغسطس الأنجولي اللقاء بتشكيل يتكون من في حراسة المرمى، أداو كباكا، وفي الدفاع نتالي باولو، وبودريك أوجندا وماسونجونا أليكس، وكوريا داكوستا، وفي خط الوسط كريستيان نيجود، ولوفامبو لورينسو، وإيبو كوّن أكينفيناوا، ومانويل أفونسو، وفي الهجوم يازيد إيماني، وكريستفاو باسينسيا.