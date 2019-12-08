مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/12/2019 السعودية والبحرين وأستون فيلا ضد ليستر سيتي

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأحد العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة أستون فيلا مع ضيفه ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تترقب الجماهير المصرية موقف الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي من المشاركة في هذا اللقاء.

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وتُقام اليوم أيضاً المباراة النهائية لمسابقة كأس الخليج بين السعودية والبحرين، إضافة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الاسكتلندية بين الغريمين سيلتك ورينجرز.

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إيبار / خيتافي، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الواحدة ظهراً.

ريال بيتيس / أتلتيك بيلباو، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة الثالثة عصراً.

بلد الوليد / ريال سوسيداد، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة الخامسة مساءً.

ليغانيس / سيلتا فيغو، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أوساسونا / إشبيلية، الدوري الاسباني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة مساءً.

ليتشي / جنوى، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

تورينو / فيورنتينا، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة الرابعة عصراً.

ساسولو / كالياري، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD10 المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة الرابعة عصراً.

سامبدوريا / بارما، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة السابعة مساءً.

بولونيا / ميلان، الدوري الإيطالي، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

زاناكو الزامبي / نهضة بركان المغربي، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة الثالثة عصراً.

المصري البورسعيدي / رينجرز النيجيري، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق محمد فوزي، الساعة السادسة مساءً.

حوريا كوناكري الغيني / النصر الليبي، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السادسة مساءً.

بارادو الجزائري / حسنية أكادير المغربي، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة مساءً.

بيراميدز / نواذيبو الموريتاني، كأس الاتحاد الإفريقي، الجولة الثانية من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة التاسعة مساءً.

أستون فيلا / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة الرابعة عصراً.

نيوكاسل يونايتد / ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الرابعة عصراً.

برايتون أند هوف ألبيون / ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة السادسة والنصف مساءً.

ستاد ريمس / سانت إيتيان، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الرابعة عصراً.

أولمبيك مارسيليا / بوردو، الدوري الفرنسي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

سيلتك / رينجرز، كأس الرابطة الاسكتلندية، المباراة النهائية، قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة، المعلق حسن العيدروس، الساعة الخامسة مساءً.

منتخب السعودية / منتخب البحرين، كأس الخليج، المباراة النهائية، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق أحمد الطيب، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق إبراهيم الهشال، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي، الساعة السادسة مساءً.

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