عبد الرحمن مجدي: لن ألعب في مصر إلا للإسماعيلي

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حسم النجم الصاعد عبد الرحمن المجدي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيله عن صفوف ناديه الحالي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد عبد الرحمن مجدي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أنه لن يلعب لأي نادي في مصر سوى النادي الإسماعيلي، بالرغم من تردد الأنباء مؤخراً حول اهتمام كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك به الفترة الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه قام بتجديد عقده بشكل رسمي مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات قادمة، حتى يُغلق الباب تماماً في وجه جميع الأندية المصرية الراغبة في الظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي القادم.

وشدد عبد الرحمن مجدي في حديثه على أنه لا يعلم أي شيء بخصوص وصول عروض احتراف له من أندية أوروبية في الآونة الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يستطع رفض طلب إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش حينما طلب منه تجديد العقد الذي يربط بينهما.

يُذكر أن عبد الرحمن مجدي تألق بشكل ملفت للغاية في الأشهر الماضية، وخاصة حينما شارك مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، حيث كان أحد المساهمين في تتويج الفراعنة الصغار باللقب على أرض مصر، إضافة إلى حصد البطاقة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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