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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة نتائج مثيرة للغاية في ظل كثرة الديربيات العربية في النسخة الحالية من المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثانية، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية 1/0 الرجاء البيضاوي المغربي.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني.

الترجي الرياضي التونسي 0/1 شبيبة القبائل الجزائري.

بيترو الأنجولي 1/1 اتحاد العاصمة الجزائري.

بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي 3/0 النجم الساحلي التونسي.

زيسكو يونايتد الزامبي 2/1 مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الوداد البيضاوي المغربي 0/0 صن داونز الجنوب أفريقي.

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

مازيمبي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / الزمالك، يمتلك في رصيده 3 نقاط / زيسكو يونايتد، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير / بريميرو دي أغوستو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير. النجم الساحلي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / الأهلي، يمتلك في رصيده 3 نقاط / الهلال، يمتلك في رصيده 3 نقاط / بلاتينيوم ستارز، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق. صن داونز، يمتلك في رصيده 4 نقاط / إتحاد العاصمة، يمتلك في رصيده نقطتين / الوداد البيضاوي، يمتلك في رصيده نقطتين / بيترو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير. الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / شبيبة القبائل، يمتلك في رصيده 3 نقاط / الرجاء البيضاوي، يمتلك في رصيده 3 نقاط / فيتا كلوب، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهاية شهر ديسمبر الجاري من العام الحالي 2019، علماً بأن أبرز مباريات الجولة القادمة تتمثل في الديربي المغاربي الذي سوف يجمع بين فريق الرجاء البيضاوي وبين ضيفه فريق شبيبة القبائل.

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