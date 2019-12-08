كارتيرون يؤكد قدرة الزمالك على المنافسة على الدوري العام مع الأهلي

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه لديه القدرات اللازمة، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، وخاصة لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز مع الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وأوضح المدرب باتريس كارتيرون خلال تصريحات له يوم أمس السبت في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك مع ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنجولي، أن هدفه الرئيسي في المرحلة الحالية هو محاولة إعادة الثقة إلى لاعبي الزمالك بعد الفترة الصعبة الماضية التي مروا بها قبل التعاقد معه.

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وأشار أيضاً إلى أن الفريق بدأ لتوه في السير على الطريق الصحيح، بعد فوزه أولاً على حساب فريق الشرقية في مسابقة كأس مصر، ثم تحقيق الفوز الأهم على حساب فريق بريميرو دي أغوستو بهدفين مقابل لا شيء.

وشدد كارتيرون في حديثه على أن اللاعبين مُطالبين بالتركيز من الآن على المباراة القادمة، والتي سوف تجمع فريق الزمالك مع نظيره فريق بيراميدز في مسابقة الدوري العام مساء يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن الانتصار وحصد النقاط الكاملة من هذا اللقاء يُعد أمراً ضرورياً للغاية في بداية مشواره مع الفارس الأبيض.

وعن مستوى فريقه في المباراة أمام فريق بريميرو دي أغوستو، أكد المدرب الفرنسي أن الفريق قدم أدائاً جيداً في ظل امتلاكه العديد من العناصر التي تمتلك دوافع هجومية، إلا أن النقطة السلبية تتمثل في عدم خلق الفرص الخطيرة على مرمى المنافس لغياب سرعة رد الفعل لدى اللاعبين.

على صعيد متصل، أوضح باتريس كارتيرون أن السبب الرئيسي وراء تغيير المهاجم مصطفى محمد مبكراً، هو الإرهاق الواضح الذي يُعاني منه اللاعب بعد مشاركته الأخيرة مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي في مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن اللاعبين يجب عليهم الحفاظ على نفس ذلك المستوى العالي المقدم في لقاء دوري الأبطال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بصمته التدريبية لا تزال لم تظهر على فريق الزمالك حتى الآن.

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