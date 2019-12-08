صالح جمعة يصدم الأهلي ويقترب من الزمالك في يناير

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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت، وذلك بخصوص مستقبل النجم صالح جمعة في ظل حالة التجاهل التي يعيشها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأكد كريم حسن شحاتة في برنامجه “كورة كل يوم” عبر شاشة القناة الأولى أن صالح جمعة لم يعد لديه أي رغبة على الإطلاق في البقاء مع الأهلي المرحلة القادمة، بعدما خرج نهائياً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب بات يُفكر جدياً في الرحيل عن صفوف الفريق الأهلاوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، بسبب التجاهل الذي يُعاني منه مع الأهلي سواء في الموسم الحالي أو حتى طيلة السنوات الماضية من طرف أي مدرب تولى الإشراف على منصب المدير الفني.

وشدد كريم حسن شحاتة في حديثه على أن صالح جمعة قد خرج تماماً عن تركيزه في الآونة الأخيرة، وخاصة بعدما علم أن رينيه فايلر أخطر الجهاز المعاون له بعدم اقتناعه بالقدرات الفنية التي يمتلكها، وبالتالي فإن إمكانية حصوله على الفرصة للمشاركة في المباريات مع الأهلي بات معدومة نهائياً.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرغب بشدة في الظفر بخدمات صالح جمعة في الميركاتو الشتوي القادم، نظراً إلى الإمكانيات الفنية العالية التي يمتاز بها اللاعب في مركز صانع الألعاب، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي الزمالك يترقب في الوقت الحالي موقف اللاعب النهائي بخصوص مستقبله قبل الدخول في مفاوضات رسمية من أجل ضمه.

يُذكر أن العديد من الأنباء قد ترددت مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام المصرية، وذلك حول محاولة قيام النجم عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك بالتأثير على شقيقه صالح جمعة، من أجل إقناع الأخير بضرورة الانضمام إلى صفوف أبناء القلعة البيضاء في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020.

وعانى صالح جمعة طيلة السنوات الماضية من التهميش داخل جدران القلعة الحمراء، بالرغم من الموهبة الكبيرة التي يمتلكها في أقدامه.

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