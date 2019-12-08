تشكيل السعودية والبحرين المتوقع الليلة في نهائي خليجي 24

Advertisements

يشهد ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب البحرين، ضمن المباراة النهائية في إطار مسابقة كأس الخليج 2019.

تنطلق مباراة السعودية والبحرين تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة السعودية والبحرين منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المجانية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD، المعلق يوسف سيف.

قناة الكأس الرياضية HD1، المعلق خليل البلوشي.

قناة الكأس الرياضية HD2، المعلق أحمد الطيب.

قناة عمان الرياضية HD، المعلق أحمد الكعبي.

قناة الكويت الرياضية HD، المعلق إبراهيم الهشال.

قناة دجلة العراقية، المعلق علي لفته.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في نهائي كأس الخليج الليلة أمام منتخب البحرين:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سلطان الغنام / محمد الخبراني / حسان تمبكتي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كانو / عبدالله عطيف / سلمان الفرج.

خط الهجوم: نواف العابد / سالم الدوسري / عبدالله الحمدان.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينارد.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين في نهائي كأس الخليج الليلة أمام منتخب السعودية:

حراسة المرمى: سيد شبر.

خط الدفاع: محمد عادل / أحمد بوغمار / عبدالله الهزاع / وليد الحيام.

خط الوسط: محمد الحردان / سيد ضياء / محمد عبد الوهاب / عبد الوهاب المالود / محمد مرهون.

خط الهجوم: تياغو فيرنانديز.

المدير الفني: البرتغالي هيليو سوزا.

يُذكر أن المنتخب السعودي كان قد فاز في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة على حساب نظيره المنتخب القطري بهدف وحيد مقابل لا شيء.

ومن جانبه، نجح منتخب البحرين في تخطي عقبة منتخب العراق في المربع الذهبي للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، حيث فاز عليه بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل منتخب.

إقرأ أيضاً: صالح جمعة يصدم الأهلي ويقترب من الزمالك في يناير