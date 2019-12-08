اتحاد الكرة: تطبيق تقنية “VAR” في مصر أمر معقد ونحتاج إلى الوقت

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صدم الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الوسط الرياضي بأكمله، وذلك بخصوص موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الكابتن جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “مصر الأولى” أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة الدوري العام لا يزال في حاجة إلى بعض الوقت، نظراً إلى التعقيدات التي تتطلبها هذه التقنية الحديثة.

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وأوضح أن أزمة الاتحاد المصري لا تتعلق بالقدرة المالية على تطبيق هذه التقنية، بل إن تأخير تطبيقها في كرة القدم المصرية يعود إلى ضرورة الحصول أولاً على الموافقات اللازمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن الحكام والمحاضرين الذين سوف يتولون الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد يجب أن يكونوا أولاً حاصلين على رخصة هذه التقنية، وقبل ذلك يجب أن يتم تأهيلهم من جانب الاتحاد الدولي إضافة إلى المجلس الدولي لكرة القدم.

وشدد جمال الغندور في حديثه على أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد تُعتبر أولوية بالنسبة إلى اتحاد الكرة المؤقت منذ توليه زمام المسؤولية، إلا أن الأمر لا يعود إليه في نهاية المطاف في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس لجنة الحكام أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يبذل أقصى ما لديه من مجهود الفترة القادمة من أجل البدء في استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقة الدوري العام، وذلك فور وصول الموافقات اللازمة من طرف الفيفا.

يُذكر أن التحكيم المصري كان قد تعرض إلى انتقادات لاذعة للغاية طيلة الأشهر الماضية، وخاصة من طرف كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إضافة إلى جميع الأندية الأخرى بعد الأخطاء الفادحة التي دائماً ما تشهدها المباريات المحلية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هو أبرز المعترضين على تأخر تطبيق هذه التقنية في الملاعب المصرية، وخاصة في ظل توفر كل الإمكانيات المادية لاتحاد الكرة من أجل تطبيقها.

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