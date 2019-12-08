شوقي غريب يُشيد بتكريم الدولة للمنتخب الأولمبي ويعد بميدالية في أولمبياد طوكيو

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حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأولمبي على الإشادة بالتكريم الذي حصل عليه منتخب مصر الأولمبي من الدولة وخاصة رئيس جمهورية مصر العربية، بعد النجاح في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً وأيضاً التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الكابتن شوقي غريب خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أنه يشعر بسعادة بالغة مثله مثل جميع لاعبي المنتخب الأولمبي، بعد ذلك التكريم المبهر الذي حصلوا عليه من طرف رئيس الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك التكريم قد أظهر مدى اهتمام الدولة ومساندتها للمنتخب الأولمبي، ويكفي الإشارة فقط إلى قيام رئيس الجمهورية بمتابعة جميع مباريات منتخب مصر في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بداية من المباراة الافتتاحية وصولاً إلى لحظة التتويج باللقب.

وأوضح شوقي غريب أن رئيس الجمهورية طلب من المنتخب الوطني الأولمبي بضرورة العمل بجهد أكبر في التدريبات المرحلة القادمة، إضافة إلى الارتقاء بالطموحات من أجل حصد ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وعن تحضيرات منتخب مصر الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو، أكد أن المنتخب الأولمبي سوف يخوض حوالي 8 مباريات ودية قبل انطلاقة الألعاب الأولمبية، حتى يقف الجهاز الفني على كافة نقاط القوة والضعف سعياً لتشريف كرة القدم المصرية والعودة بإنجاز تاريخي من العاصمة اليابانية طوكيو.

وفي ختام حديثه، شدد على أن التكريم بوسام الجمهورية يُعتبر بمثابة الشرف العظيم له على المستوى الشخصي، نظراً لكونه يُعد التكريم الرابع له خلال مسيرته التدريبية في عالم كرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل شخص داخل أسرة المنتخب الأولمبي استحق ذلك التكريم بداية من أصغر لاعب إلى أكبر مسؤول سواء في الجهاز الفني أو حتى الإداري.

يُذكر أن منتخب مصر الأولمبي كان قد نجح في الظفر بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً على أرض مصر، مما جعله يضمن بالتالي بطاقة صعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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