علي معلول يقترب من دعم دفاع الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بات على مشارف العودة من جديد إلى التشكيلة الأساسية لفريقه خلال المباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يعمل جاهداً على تجهيز علي معلول بأسرع وقت ممكن، حتى يُصبح تحت تصرف الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن اللاعب التونسي اكتفى مؤخراً بتأدية تدريبات الركض منفرداً حول ملعب مختار التتش، حتى يتخلص تماماً من آثار الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة على مستوى العضلة الخلفية.

وشدد المصدر على أن علي معلول سوف يحصل على الضوء الأخضر من طرف الجهاز الطبي للنادي الأهلي في الساعات القادمة، من أجل العودة للمشاركة مرة أخرى في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، على أن تكون مشاركته في اللقاء القادم أمام فريق وادي دجلة بيد المدرب رينيه فايلر أي قرار فني وليس طبي.

يُذكر أن علي معلول كان قد تعرض إلى الإصابة في نهاية شهر نوفمبر الماضي من العام الحالي 2019، وذلك حينما نزل الأهلي ضيفاً على فريق النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتمكن النجم التونسي من إكمال المباراة، ليطلب من الجهاز الفني إخراجه من أرض الملعب في الشوط الثاني بسبب شعوره ببعض الألم على مستوى العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي لحقت به نتيجة للمجهودات البدنية الكبيرة التي بذلها طيلة الأسابيع الماضية سواء مع الفريق الأهلاوي أو حتى مع منتخب بلاده تونس.

ومن جانبه، يأمل رينيه فايلر في استعادة خدمات علي معلول انطلاقاً من المباراة المقبلة أمام فريق وادي دجلة، نظراً إلى الإضافة الهجومية الكبيرة التي دائماً ما يمنحها اللاعب للمارد الأحمر من الجهة اليسرى في جميع المباريات.

إقرأ أيضاً: شوقي غريب يُشيد بتكريم الدولة للمنتخب الأولمبي ويعد بميدالية في أولمبياد طوكيو