تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيل أستون فيلا المتوقع اليوم أمام ليستر سيتي

Advertisements

يشهد ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أستون فيلا ضيفه فريق ليستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة أستون فيلا وليستر سيتي نحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة أستون فيلا وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل أستون فيلا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / كونسا / تايرون مينجز / مات تارجيت.

خط الوسط: مارفيلس ناكامبا / جون ماكجين / كونور هوريهان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه / جاك غريليش / ويسلي.

المدير الفني: الإنجليزي دين سميث.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل ليستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أستون فيلا:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / كاجلار / فوكس.

خط الوسط: ويلفريد نديدي / يوري تيليمانس / جيمس ماديسون / آيوزي بيريز / هارفي بارنز.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

المدير الفني: الايرلندي الشمالي برندان رودجرز.

يُذكر أن فريق أستون فيلا كان قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الطرفين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويسعى الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لمواصلة التألق في مباراة اليوم، بعد العرض المميز الذي قدمه كلاهما في المباراة الماضية أمام الفريق اللندني، مما ساهم في نجاح تريزيجيه في تسجيل هدف فريقه الوحيد الذي جاء من صناعة زميله المحمدي.

ومن جانبه، يطمح فريق ليستر سيتي في مواصلة مطاردة فريق ليفربول المتصدر، إضافة إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب بعد خسارة فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.

إقرأ أيضاً: علي معلول يقترب من دعم دفاع الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة