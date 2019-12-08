مصادر مغربية تؤكد رحيل بوطيب عن الزمالك الميركاتو المقبل

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حسمت مصادر صحفية مغربية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مستقبل النجم المغربي خالد بوطيب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “هسبريس” المغربية أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر بشكل نهائي فسخ العقد الذي يربطه مع المهاجم خالد بوطيب، حتى يُصبح اللاعب حراً بالتالي بداية من الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشارت إلى أن إدارة القلعة البيضاء ترى أن تواجد بوطيب مع فريق الزمالك لن يكون له أي فائدة في المرحلة القادمة، وخاصة في ظل كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة.

وأوضحت أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض يأمل في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من الطراز الرفيع في شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، حتى يستطيع مساعدة فريق الزمالك من أجل المنافسة على الألقاب الموسم الجاري.

وشددت أيضاً على أن الراتب السنوي الذي يحصل عليه خالد بوطيب بات بمثابة العبء على كاهل مجلس إدارة نادي الزمالك، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها نادي الزمالك في الأشهر الماضية.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تعاقد مع اللاعب المغربي في شهر يناير الماضي مطلع العام الحالي 2019 قادماً من إحدى أندية الدوري التركي، حيث قام وقتها بالتوقيع على عقد مع أبناء القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات ونصف، على أن يتقاضى راتباً سنوياً تصل قيمته إلى مليون دولار.

ولم يتمكن خالد بوطيب من إثبات نفسه تماماً في أي مباراة شارك فيها مع فريق الزمالك، نظراً إلى الوزن الزائد الذي كان عائقاً أمامه في بداية رحلته مع الفارس الأبيض، قبل أن تعصف به الإصابات بشكل متلاحق مما جعله صفقة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في نهاية المطاف.

ومن جانبها، لا تزال جماهير نادي الزمالك غاضبة بشدة من مجلس إدارة النادي، نظراً لكونها لا تُعتبر الصفقة الأولى الفاشلة التي يتم التعاقد معها في السنوات الماضية.

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