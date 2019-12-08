الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لمواجهة وادي دجلة في الدوري العام

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأحد تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي بالجزيرة، استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب رينيه فايلر في تجهيز كافة العناصر الأساسية سواء من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية البدنية قبل موعد المواجهة المقبلة مع فريق وادي دجلة.

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ويلتقي الفريق الأهلاوي مع وادي دجلة مساء يوم الأربعاء القادم أي بعد 3 أيام فقط من الآن، علماً بأن الأهلي سوف يخوض 4 مباريات أخرى بعد لقائه القادم مع وادي دجلة في شهر ديسمبر الجاري سواء على الصعيد المحلي أو حتى القاري.

وكان الأهلي قد فاز مساء يوم الجمعة الماضي على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

واستعاد المارد الأحمر بذلك الانتصار توازنه من جديد في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث ارتقى إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية خلف فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة من أول جولتين.

ويعيش الفريق الأهلاوي فترة زاهية للغاية منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، حيث حقق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها دون أن يسقط في فخ التعادل في أي لقاء، فيما جاء تعثره الوحيد من خلال الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء بسبب الأخطاء التحكيمية.

ويسعى رينيه فايلر لقيادة الأهلي للتتويج بالثلاثية الموسم الحالي، بعدما نجح في الظفر معه بلقب كأس السوبر المصري مطلع الموسم إثر الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك، علماً بأن الموسم الماضي كان مخيباً لآمال جماهير القلعة الحمراء بعد التتويج بلقب وحيد فقط وهو لقب الدوري العام.

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