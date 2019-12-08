تشكيل أستون فيلا الرسمي ضد ليستر سيتي .. تريزيجيه بديل والمحمدي أساسي

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كشف الإنجليزي دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء، بعدما تعافى زميله الهولندي أنور الغازي من الإصابة ليحل محله، فيما واصل النجم المصري الآخر أحمد المحمدي مشاركته بصفة أساسية في ظل معاناة الظهير الأيمن الآخر للفريق من الإصابة حتى الآن.

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وإليكم الآن تشكيل أستون فيلا الرسمي في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / كونسا / تايرون مينجز / مات تارجيت.

خط الوسط: مارفيلس ناكامبا / جون ماكجين / دوغلاس لويس.

خط الهجوم: أنور الغازي / جاك غريليش / ويسلي.

وتُقام مباراة أستون فيلا وليستر سيتي على ملعب فيلا بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

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