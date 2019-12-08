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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها في يوم الخميس المقبل من الأسبوع الجاري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2019 / 2020، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موقف الأندية الكبيرة وموقف كلاً منها من التأهل إلى دور ال32 من عمر المسابقة.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

آينتراخت فرانكفورت الألماني / فيتوريا غيماريش البرتغالي، الخميس 12 ديسمبر 2019، الساعة 19:55 مساءً.

كلوج الروماني / سيلتك الاسكتلندي، الساعة 19:55 مساءً.

لاسك النمساوي / سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الساعة 19:55 مساءً.

كوبنهاجن الدنماركي / مالمو السويدي، الساعة 19:55 مساءً.

أيندهوفن الهولندي / روزنبورغ النرويجي، الساعة 19:55 مساءً.

كاراباخ من أذربيجان / دوديلانج من لوكسمبورج، الساعة 19:55 مساءً.

ستاندر لييج البلجيكي / أرسنال الإنجليزي، الساعة 19:55 مساءً.

بازل السويسري / طرابزون سبور التركي، الساعة 19:55 مساءً.

دينامو كييف الأوكراني / لوغانو السويسري، الساعة 19:55 مساءً.

أبويل نيقوسيا القبرصي / إشبيلية الإسباني، الساعة 19:55 مساءً.

رين الفرنسي / لاتسيو الإيطالي، الساعة 19:55 مساءً.

خيتافي الإسباني / كراسنودار الروسي، الساعة 19:55 مساءً.

رينجرز الاسكتلندي / يونج بويز السويسري، الساعة العاشرة مساءً.

ولفرهامبتون الإنجليزي / بشكتاش التركي، الساعة العاشرة مساءً.

إسبانيول الإسباني / سيسكا موسكو الروسي، الساعة العاشرة مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني / إِسطنبول باشاكشهيِير التركي، الساعة العاشرة مساءً.

بورتو البرتغالي / فينورد روتردام الهولندي، الساعة العاشرة مساءً.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي / سبورتينغ براغا البرتغالي، الساعة العاشرة مساءً.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / الكمار الهولندي، الساعة العاشرة مساءً.

فولفسبورج الألماني / سانت إيتيان الفرنسي، الساعة العاشرة مساءً.

بارتيزان بلغراد الصربي / أستانا من كازاخستان، الساعة العاشرة مساءً.

والآن سوف نستعرض لكم جميع الأندية التي ضمنت بشكل رسمي التأهل إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020:

إشبيلية، متصدر المجموعة الأولى، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

سبورتينغ لشبونة، متصدر المجموعة الرابعة، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

سيلتك، متصدر المجموعة الخامسة، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

إسبانيول، متصدر المجموعة الثامنة، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

خينت، متصدر المجموعة التاسعة، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

فولفسبورج، وصيف المجموعة التاسعة، يمتلك في رصيده 8 نقاط.

سبورتينغ براغا، متصدر المجموعة الحادية عشر، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

ولفرهامبتون، وصيف المجموعة الحادية عشر، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

مانشستر يونايتد، متصدر المجموعة الثانية عشر، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

الكمار، وصيف المجموعة الثانية عشر، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

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