مصادر تؤكد عودة نيدفيد لتدريبات الأهلي خلال أسبوعين

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن اللاعب الشاب كريم نيدفيد متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعود من جديد للتدريبات الجماعية رفقة زملائه بعد أسبوعين تقريباً من الآن.

وأكد المصدر أن غياب كريم نيدفيد عن الملاعب طيلة الأشهر الماضية كان أمراً طبيعياً للغاية، وخاصة بعدما خضع إلى عملية جراحية على مستوى غضروف الركبة في شهر أبريل الماضي من العام الحالي 2019.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك النوع من الجراحات يتطلب 6 أشهر على أقل تقدير من الغياب، حتى يتمكن أي لاعب بعدها من العودة مرة أخرى إلى تدريبات فريقه بشكل طبيعي ثم المشاركة بعد ذلك في المباريات.

وشدد المصدر على أن اللاعب كريم نيدفيد قد مر بصعوبات كبيرة خلال فترة علاجه في الأشهر الماضية، إلا أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود أكد بأن الأمر لا يُعد خطيراً في ظل صعوبة العلاج من ذلك النوع من الإصابات بطريقة سهلة.

وأوضح أيضاً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر طلب من اللاعب ضرورة عدم التعجل في مسألة العودة من الملاعب قبل التعافي تماماً من إصابته، حتى لا تُعادوه الإصابة مرة أخرى في الأسابيع القادمة ويضطر للغياب مجدداً عن فريقه.

يُذكر أن كريم نيدفيد كان قد تألق بشكل ملفت مع الفريق الأهلاوي في جميع المباريات التي شارك فيها الموسم الماضي، وخاصة في ظل قدرته على اللعب في عدة مراكز أخرى وليس فقط مركز وسط الميدان، وهو الأمر الذي يجعله خياراً مثالياً للغاية من الناحية الفنية لأي مدير الفني لقدرته على تعويض غياب أي لاعب سواء على مستوى مركز الظهير الأيمن أو مركز قلب الدفاع أو حتى مركز الجناح الهجومي.

ولا يزال الأهلي يُعاني من بعض الإصابات القليلة التي ستطول مدة غيابها عن الملاعب، وتتمثل هذه الإصابات في كلاً من حمدي فتحي إضافة إلى اللاعب الشاب محمد محمود، على أمل أن يعود كلاً منهما سريعاً بعد نهاية رحلة العلاج.

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