رينارد يُعلن تشكيل السعودية الرسمي أمام البحرين الليلة في نهائي خليجي 24

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كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ قليل عن التشكيل الرسمي للأخضر السعودي، والذي سيكون حاضراً الليلة أمام منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج 2019.

وتُقام مباراة السعودية والبحرين على أرضية ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل السعودية الرسمي الليلة أمام منتخب البحرين في نهائي كأس الخليج 2019:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سلطان الغنام / محمد الخبراني / زياد الصحفي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / عبدالإله المالكي / سالم الدوسري.

خط الهجوم: فراس البريكان / عبدالله الحمدان.

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