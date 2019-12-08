مصدر مقرب من عمر السومة ينفي اقترابه من الأهلي في يناير

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نفى مصدر مقرب من النجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المصرية، وذلك بخصوص اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق للعديد من الأسباب، ويأتي في مقدمتها شعور عمر السومة بالراحة إثر تواجده حالياً مع أهلي جدة دون أي مشاكل على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

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وأشار أيضاً إلى أن عقد المهاجم السوري لا يزال ممتداً مع النادي الملكي حتى صيف عام 2022، وهو ما يعني بالتالي استحالة رحيله إلا في حالة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تصل قيمتها إلى مبلغ 20 مليون دولار.

وشدد المصدر على أن المشكلة تكمن أيضاً في قيمة الراتب السنوي الذي يحصل عليه عمر السومة من نادي أهلي جدة، حيث تصل قيمة ذلك الراتب إلى مبلغ 2 مليون دولار صافي بدون ضرائب، وهو الراتب الذي يصعب على أي نادي عربي دفعه باستثناء الأندية الخليجية.

ومن جانبه، يأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع مهاجم صريح من الطراز الرفيع في الميركاتو الشتوي القادم، نظراً إلى تراجع مستوى كلاً من الثنائي مروان محسن إضافة إلى المغربي وليد أزارو في الآونة الأخيرة.

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