ليستر سيتي يضغط على ليفربول بفوزه على أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

Advertisements

واصل فريق ليستر سيتي ضغطه القوي على فريق ليفربول صاحب صدارة البريميرليج، عقب فوزه اليوم الأحد خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك.

ونجح في تسجيل أهداف فريق ليستر سيتي في المباراة كلاً من الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 20 والدقيقة 75، إضافة إلى النيجيري كيليتشي في الدقيقة 41، وأيضاً الايرلندي جوني إيفانز في الدقيقة 49.

Advertisements

ومن جانبه، سجل الإنجليزي جاك غريليش الهدف الوحيد لمصلحة فريق أستون فيلا في المباراة، وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري أحمد المحمدي منذ البداية أي بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن، فيما شارك النجم المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه كبديل في الشوط الثاني، إلا أن كلاهما فشل في تقديم أي إضافة لمساعدة فريق أستون فيلا على تحقيق نتيجة إيجابية في نهاية المطاف.

وجاءت مباراة أستون فيلا وليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن ذلك الفوز هو الثامن على التوالي لفريق ليستر سيتي في البريميرليج الموسم الحالي.

وبناءً على ذلك، رفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مُعززاً موقفه في المنافسة على اللقب مع فريق ليفربول المتصدر الذي يملك في رصيده 46 نقطة، حيث يفصل بينهما 8 نقاط فقط.

على الجانب المقابل، ازداد الوضع سوءاً بالنسبة إلى فريق أستون فيلا بعدما استقر رصيده عند 15 نقطة، مما يجعله مهدداً بالهبوط مع نهاية الموسم الجاري.

إقرأ أيضاً: مصدر مقرب من عمر السومة ينفي اقترابه من الأهلي في يناير