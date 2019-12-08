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شهد اليوم الأحد حسم آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس مصر 2019 / 2020، من خلال تأهل فريق أسوان عقب فوزه على حساب نظيره فريق طنطا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر 2019 / 2020، والتي من المقرر أن تكشف لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامتها في وقت لاحق.

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وإليكم الآن جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر 2019 / 2020:

حرس الحدود / أبو قير للأسمدة.

الأهلي / الترسانة.

المقاولون العرب / المصري البورسعيدي.

الاتحاد السكندري / أسوان.

وادي دجلة / اف سي مصر.

الزمالك / سموحة.

الإسماعيلي / بيراميدز.

طلائع الجيش / مصر المقاصة.

يُذكر أن دور ال32 من عمر المسابقة لم يعرف أي مفاجآت مدوية سوى إقصاء فريق إنبي على يد فريق الترسانة، مما جعل الأخير يترقب صدامه المرتقب القادم مع العملاق الأهلاوي.

وفي أبرز مباريات دور ال32، كان الأهلي قد أقصى فريق بني سويف، فيما تأهل حامل اللقب فريق الزمالك من بوابة فريق الشرقية، أما فريق بيراميدز وصيف النسخة الماضية فقد اكتسح فريق النجوم.

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