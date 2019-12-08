مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، بعدما انتهت يوم أمس السبت جميع مباريات دور ال32 من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، ولكن قبل سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات دور ال32 من مسابقة كأس الملك.

Advertisements

وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020:

  • الأخدود 2/1 أحد.
  • الوحدة 0/1 الخليج.
  • نجران 3/1 الفتح.
  • الشعلة 1/2 الشباب.
  • جدة 1/2 الفيصلي.
  • العدالة 0/8 الروضة.
  • الفيحاء 0/5 الدرع.
  • ضمك 1/2 الجيل.
  • الرائد 1/3 المجزل.
  • العين 2/0 التعاون.
  • الاتفاق 1/2 الطائي.
  • النجوم 3/1 الأهلي.
  • النصر 1/4 البكيرية.
  • أبها 0/1 العربي.
  • الصفا 4/1 الاتحاد.
  • الهلال 2/4 الجبلين.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

  • أبها / التعاون، الإثنين 23 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.
  • ضمك / النصر، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.
  • الاتحاد / الفتح، الأربعاء 1 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة الخامسة والنصف مساءً.
  • الفيحاء / الأهلي، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة الخامسة مساءً.
  • الوحدة / الرائد، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.
  • الاتفاق / أحد، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الساعة 16:40 مساءً.
  • الفيصلي / الهلال، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.
  • العدالة / الشعلة، السبت 4 يناير 2020، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الساعة 14:05 ظهراً.

إقرأ أيضاً: جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر 2019 / 2020

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق