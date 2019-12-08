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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، بعدما انتهت يوم أمس السبت جميع مباريات دور ال32 من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، ولكن قبل سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات دور ال32 من مسابقة كأس الملك.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020:

الأخدود 2/1 أحد.

الوحدة 0/1 الخليج.

نجران 3/1 الفتح.

الشعلة 1/2 الشباب.

جدة 1/2 الفيصلي.

العدالة 0/8 الروضة.

الفيحاء 0/5 الدرع.

ضمك 1/2 الجيل.

الرائد 1/3 المجزل.

العين 2/0 التعاون.

الاتفاق 1/2 الطائي.

النجوم 3/1 الأهلي.

النصر 1/4 البكيرية.

أبها 0/1 العربي.

الصفا 4/1 الاتحاد.

الهلال 2/4 الجبلين.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أبها / التعاون، الإثنين 23 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.

ضمك / النصر، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.

الاتحاد / الفتح، الأربعاء 1 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة الخامسة والنصف مساءً.

الفيحاء / الأهلي، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة الخامسة مساءً.

الوحدة / الرائد، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.

الاتفاق / أحد، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الساعة 16:40 مساءً.

الفيصلي / الهلال، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.

العدالة / الشعلة، السبت 4 يناير 2020، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الساعة 14:05 ظهراً.

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