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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، بعدما انتهت يوم أمس السبت جميع مباريات دور ال32 من عمر المسابقة.
وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، ولكن قبل سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات دور ال32 من مسابقة كأس الملك.
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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020:
- الأخدود 2/1 أحد.
- الوحدة 0/1 الخليج.
- نجران 3/1 الفتح.
- الشعلة 1/2 الشباب.
- جدة 1/2 الفيصلي.
- العدالة 0/8 الروضة.
- الفيحاء 0/5 الدرع.
- ضمك 1/2 الجيل.
- الرائد 1/3 المجزل.
- العين 2/0 التعاون.
- الاتفاق 1/2 الطائي.
- النجوم 3/1 الأهلي.
- النصر 1/4 البكيرية.
- أبها 0/1 العربي.
- الصفا 4/1 الاتحاد.
- الهلال 2/4 الجبلين.
والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:
- أبها / التعاون، الإثنين 23 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.
- ضمك / النصر، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 14:40 عصراً.
- الاتحاد / الفتح، الأربعاء 1 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الساعة الخامسة والنصف مساءً.
- الفيحاء / الأهلي، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة الخامسة مساءً.
- الوحدة / الرائد، الخميس 2 يناير 2020، ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.
- الاتفاق / أحد، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الساعة 16:40 مساءً.
- الفيصلي / الهلال، الجمعة 3 يناير 2020، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الساعة 18:50 مساءً.
- العدالة / الشعلة، السبت 4 يناير 2020، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الساعة 14:05 ظهراً.
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