الفيفا يكشف رسمياً عن الكرة الخاصة بكأس العالم للأندية 2019

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد عن التصميم الخاص للكرة التي سوف يُلعب بها جميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتُقام النسخة القادمة من مونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر 2019، حيث تُقام المباراة الافتتاحية بين فريق السد القطري المضيف وبين نظيره فريق هنجين المتواضع من قارة أوقيانوسيا.

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وتستمر المنافسة بين 7 أندية على اللقب حتى يوم 21 ديسمبر 2019 الذي يشهد المباراة النهائية على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويُشارك في النسخة المقبلة من مسابقة كأس العالم للأندية 3 أندية عربية، وهي كلاً من فريق السد، إضافة إلى فريق الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى فريق الهلال السعودي بطل مسابقة دوري أبطال آسيا.

وستكون كل الأضواء مُسلطة على الأندية الكبيرة المتمثلة في كلاً من فريق ليفربول الإنجليزي بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فريق فلامينغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

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