رسمياً .. منتخب البحرين بطلاً لخليجي 24 بفوزه على السعودية

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تُوج المنتخب البحريني بلقب النسخة الرابعة والعشرين من مسابقة كأس الخليج، عقب فوزه مساء اليوم الأحد على حساب نظيره منتخب السعودية بهدف وحيد مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح النجم محمد آل الرميحي في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب البحرين في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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وكانت أمام المنتخب السعودي فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما تحصل على ركلة جزاء في الشوط الأول من اللقاء، إلا أن القائد سلمان الفرج أضاع الركلة بعدما سدد الكرة بقوة تجاه العارضة مُضيعاً على منتخب بلاده فرصة التقدم في النتيجة.

وبناءً على ذلك، ضمن منتخب البحرين التربع على عرش كرة القدم الخليجية لأول مرة في تاريخه، بالرغم من وصوله إلى المباراة النهائية في 4 مناسبات سابقة، وذلك في أعوام: 1970 / 1982 / 1992 / 2003.

ومن جانبه، فشل الأخضر السعودي في الظفر بلقبه الرابع في تاريخ مسابقة كأس الخليج، حيث سبق له وأن تُوج باللقب في أعوام: 1994 / 2002 / 2003، فيما حل وصيفاً في 7 مناسبات سابقة والتي كانت في أعوام: 1972 / 1974 / 1992 / 1998 / 2009 / 2010 / 2014.

يُذكر أن تتويج منتخب البحرين بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج يُعتبر بمثابة الانتقام من شقيقه السعودي، حيث سبق وأن جمعت المباراة النهائية لنفس المسابقة بينهما في عام 2003 على أرض دولة الكويت، إلا أن المنتخب السعودي كان هو من نجح في الظفر باللقب وقتها.

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