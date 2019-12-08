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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، والتي من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020 في 12 مدينة أوروبية مختلفة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 على تأسيس هذه البطولة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا 2020 والقنوات الناقلة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً مجموعات النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2020.

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ومن المقرر أن يتم نقل كافة فعاليات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك سواء في الشرق الأوسط أو حتى في شمال إفريقيا.

وستعمل شبكة قنوات بي إن سبورتس على نقل ذلك الحدث العالمي بطريقة مثالية مثلما كان الحال تماماً في النسخة الماضية صيف عام 2016، من خلال نقل جميع المباريات عبر باقة خاصة تتمثل في قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة.

ولا تزال لم تُحسم بعد جميع البطاقات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يتبقى 4 بطاقات فقط سوف يتم حسمها من خلال الملحق الخاص بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث يتنافس في ذلك الملحق 16 منتخباً بمعدل كل 4 منتخبات في مجموعة من الأولى إلى الرابعة.

وتلعب المنتخبات الأربعة في كل مجموعة مباراتين في نصف النهائي من دور واحد، ثم مباراة نهائية عن كل مجموعة من دور واحد، على أن يتأهل الفائز في المباراة النهائية عن كل مجموعة من المجموعات ال4 إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

ومن المنتظر أن يتم حسم هذه البطاقات ال4 المتبقية خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي ستكون تحديداً في شهر مارس المقبل من العام القادم 2020، حتى يكتمل بعدها عقد المشاركين في يورو 2020، وفي مقدمتهم منتخب البرتغال حامل لقب يورو 2016 الذي يطمح للدفاع عن لقبه رفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وإليكم الآن أولاً مجموعات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020:

منتخب تركيا / منتخب إيطاليا / منتخب ويلز / منتخب سويسرا. منتخب الدنمارك / منتخب فنلندا / منتخب بلجيكا / منتخب روسيا. منتخب هولندا / منتخب أوكرانيا / منتخب النمسا / بطل المجموعة الرابعة في ملحق دوري الأمم الأوروبية. منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا / بطل المجموعة الثالثة في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب جمهورية التشيك. منتخب إسبانيا / منتخب السويد / منتخب بولندا / بطل المجموعة الثانية في ملحق دوري الأمم الأوروبية. بطل المجموعة الأولى في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب البرتغال / منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

منتخب تركيا / منتخب إيطاليا، المباراة الافتتاحية، الجولة الأولى من دور المجموعات، الجمعة 12 يونيو 2020، ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب ويلز / منتخب سويسرا، السبت 13 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب الدنمارك / منتخب فنلندا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب بلجيكا / منتخب روسيا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا، الأحد 14 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب النمسا / بطل المجموعة الرابعة في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الساعة السادسة مساءً.

منتخب هولندا / منتخب أوكرانيا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب جمهورية التشيك / بطل المجموعة الثالثة في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الإثنين 15 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب بولندا / بطل المجموعة الثانية في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الساعة السادسة مساءً.

منتخب إسبانيا / منتخب السويد، الساعة التاسعة مساءً.

بطل المجموعة الأولى في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب البرتغال، الثلاثاء 16 يونيو 2020، الساعة السادسة مساءً.

منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب فنلندا / منتخب روسيا، الجولة الثانية من دور المجموعات، الأربعاء 17 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب تركيا / منتخب ويلز، الساعة السادسة مساءً.

منتخب إيطاليا / منتخب سويسرا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب أوكرانيا / بطل المجموعة الرابعة في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الخميس 18 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب الدنمارك / منتخب بلجيكا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب هولندا / منتخب النمسا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب السويد / بطل المجموعة الثانية في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الجمعة 19 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب كرواتيا / منتخب جمهورية التشيك، الساعة السادسة مساءً.

منتخب إنجلترا / بطل المجموعة الثالثة في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الساعة التاسعة مساءً.

بطل المجموعة الأولى في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب فرنسا، السبت 20 يونيو 2020، الساعة الثالثة عصراً.

منتخب البرتغال / منتخب ألمانيا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب إسبانيا / منتخب بولندا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب سويسرا / منتخب تركيا، الجولة الثالثة من دور المجموعات، الأحد 21 يونيو 2020، الساعة السادسة مساءً.

منتخب إيطاليا / منتخب ويلز، الساعة السادسة مساءً.

منتخب أوكرانيا / منتخب النمسا، الإثنين 22 يونيو 2020، الساعة السادسة مساءً.

بطل المجموعة الرابعة في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب هولندا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب روسيا / منتخب الدنمارك، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب فنلندا / منتخب بلجيكا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب كرواتيا / بطل المجموعة الثالثة في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء 23 يونيو 2020، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب إنجلترا، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب السويد / منتخب بولندا، الأربعاء 24 يونيو 2020، الساعة السادسة مساءً.

بطل المجموعة الثانية في ملحق دوري الأمم الأوروبية / منتخب إسبانيا، الساعة السادسة مساءً.

منتخب ألمانيا / بطل المجموعة الأولى في ملحق دوري الأمم الأوروبية، الساعة التاسعة مساءً.

منتخب البرتغال / منتخب فرنسا، الجمعة 26 يونيو 2020، الساعة التاسعة مساءً.

متصدر المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثالثة، الدور ثمن النهائي، المباراة الأولى، السبت 27 يونيو 2020.

وصيف المجموعة الأولى / وصيف المجموعة الثانية، المباراة الثانية.

متصدر المجموعة الثانية / ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، الأحد 28 يونيو 2020، المباراة الثالثة.

متصدر المجموعة الثالثة / ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة، المباراة الرابعة.

متصدر المجموعة السادسة / ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، الإثنين 29 يونيو 2020، المباراة الخامسة.

وصيف المجموعة الرابعة / وصيف المجموعة الخامسة، المباراة السادسة.

متصدر المجموعة الخامسة / ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الثلاثاء 30 يونيو 2020، المباراة السابعة.

متصدر المجموعة الرابعة / وصيف المجموعة السادسة، المباراة الثامنة.

مباراة الدور ربع النهائي الأولى، الجمعة 3 يوليو 2020، الساعة السادسة مساءً.

مباراة الدور ربع النهائي الثانية، الساعة التاسعة مساءً.

مباراة الدور ربع النهائي الثالثة، السبت 4 يوليو 2020، الساعة السادسة مساءً.

مباراة الدور ربع النهائي الرابعة، الساعة التاسعة مساءً.

الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الأولى / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثانية، الدور نصف النهائي، الثلاثاء 7 يوليو 2020، الساعة التاسعة مساءً.

الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الثالثة / الفائز من مباراة الدور ربع النهائي الرابعة، الأربعاء 8 يوليو 2020، الساعة التاسعة مساءً.

الفائز من مباراة نصف النهائي الأولى / الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية، الأحد 12 يوليو 2020، الساعة التاسعة مساءً.

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