بيراميدز يمطر شباك نواذيبو بنص دستة أهداف ويتصدر مجموعته

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أمطر فريق بيراميدز شباك نظيره نواذيبو الموريتاني بنصف دستة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أهداف بيراميدز محمد فاروق في الدقيقة 10 من ضربة ثابتة، وإيريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 32، والغاني جون أنطوي الهدف الثالث في الدقيقة 52، ومحمد فاروق في الدقيقة 56، والإيفواري ويلفريد كانون الهدف الخامس في الدقيقة 75، واختتم تراوري الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 84؛ ليحصد بيراميدز 3 نقاط.

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كان بيراميدز خاض اللقاء بتشكيل يتكون من في حراسة المرمى أحمد الشناوي، وفي الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، ولفريد كانون، وفي خط الوسط إسلام عيسى، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وفي الهجوم جون أنطوي.

كان بيراميدز حقق الفوز خارج الديار على إينوجو رينجرز النيجيري بـ3 أهداف مقابل هدف، وبعد الفوز على نواذيبو الموريتانى ارتفع رصيد بيراميدز لـ6 نقاط متربعا على قمة مجموعته بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، وإينوجو رينجرز في المركز الثالث دون نقاط، ونواذيبو في المركز الرابع دون نقاط أيضًا.