كهربا يفسخ عقده مع أفيس ويقترب من التوقيع رسمياً مع الأهلي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الحالي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وذلك تمهيداً لانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا صاحب ال25 عاماً لم يجد أي مشاكل مع إدارة نادي ديسبورتيفو آفيس حينما طلب فسخ العقد، نظراً لمعرفة الأخيرة بالتفاصيل الكاملة لمخطط اللاعب المصري منذ التعاقد معه في الصيف الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن الجميع داخل الوسط الرياضي كان يعلم جيداً أن النادي البرتغالي يُعتبر بمثابة المحطة فقط لا غير، حتى لا ينتقل كهربا من صفوف الزمالك إلى الأهلي بشكل مباشر في ظل العداء التاريخي بين قطبي الكرة المصرية.

وشدد المصدر على أن محمود عبد المنعم كهربا سوف يعود إلى العاصمة المصرية في الساعات القادمة، على أن يُكمل تعاقده بشكل رسمي مع النادي الأهلي خلال أسبوع من الآن.

على صعيد متصل، أكد المصدر نفسه أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قد منح الضوء الأخضر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء بخصوص هذه الصفقة، وذلك على هامش الاجتماع الذي جمع بين الثنائي في الساعات الماضية في حضور الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط.

ومن المقرر أن يمتد عقد كهربا مع المارد الأحمر حتى صيف عام 2023 أي لمدة 4 سنوات ونصف انطلاقاً من شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن قيمة الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه داخل جدران القلعة الحمراء.

يُذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية قد أشارت إلى أن محمود عبد المنعم كهربا قد أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بعقده مع الأهلي حينما كان متوجداً في مصر شهر نوفمبر الماضي، وذلك أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الماضية، حيث اجتمع وقتها مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لحسم كل الأمور الشخصية في عقده.

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