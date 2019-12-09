فايلر يُقرر الاستغناء عن صالح جمعة والخطيب يُعلنها رسمياً خلال أيام

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قرر بصفة نهائية التخلي عن النجم صالح جمعة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، بعد كثرة الشائعات المتداولة في الساعات الماضية بخصوص اقتراب انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر لم تعد لديه أي رغبة على الإطلاق في بقاء صالح جمعة داخل جدران القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وخاصة لما قد يتسبب به اللاعب من حالة انقسام في غرفة خلع الملابس بين اللاعبين.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري غير مقتنع تماماً بالقدرات الفنية التي يمتلكها اللاعب، مما كان سبباً رئيسياً في عدم منحه فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات مع الفريق الأهلاوي بغض النظر عن الإصابات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن فايلر أخطر مجلس إدارة النادي الأهلي بذلك القرار في الساعات الماضية، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقده مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والذي شهد أيضاً حضور كلاً من الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط إضافة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وتم عقد ذلك الاجتماع الهام بين الرباعي في المقر الرئيسي للنادي الأهلي في الجزيرة، من أجل بحث ملف الانتقالات الشتوية وطلبات المدرب السويسري لتدعيم صفوف فريقه قبل انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يُعلن الكابتن محمود الخطيب بشكل رسمي عن فسخ عقد اللاعب صالح جمعة خلال الأيام القادمة، على أن يبقى الترقب حاضراً وبقوة من أجل معرفة الوجهة القادمة للاعب المغضوب عليه داخل صفوف القلعة الحمراء.

يُذكر أن العديد من وسائل الإعلام المصرية أكدت على مدار الأيام الماضية أن صالح جمعة بات قريباً للغاية من التعاقد مع الغريم التقليدي نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي القادم، وخاصة بعدما نجح أخيه عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في إقناعه بذلك، إضافة إلى رغبة مجلس إدارة القلعة البيضاء في الظفر بخدماته.

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