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شهد يوم أمس الأحد إقامة جميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة نتائج أكثر من رائعة لمختلف الأندية العربية المشاركة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثانية، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مسابقة الكونفدرالية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020:

إنيمبا النيجيري 0/1 سان بيدرو الإيفواري.

إزاي من بنين 2/0 موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

زاناكو الزامبي 1/1 نهضة بركان المغربي.

المصري البورسعيدي 2/4 رينجرز النيجيري.

دجوليبا المالي 0/1 بيدفيست الجنوب أفريقي.

حوريا كوناكري الغيني 0/3 النصر الليبي.

بيراميدز 0/6 نواذيبو الموريتاني.

بارادو الجزائري 2/0 حسنية أكادير المغربي.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثانية:

بيراميدز، يمتلك في رصيده 6 نقاط / المصري البورسعيدي، يمتلك في رصيده 6 نقاط / رينجرز، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق / نواذيبو، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق. نهضة بركان، يمتلك في رصيده 4 نقاط / موتيما بيمبي، يمتلك في رصيده 4 نقاط / زاناكو، يمتلك في رصيده نقطتين / إزاي، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق. حوريا كوناكري، يمتلك في رصيده 4 نقاط / دجوليبا، يمتلك في رصيده 4 نقاط / بيدفيست، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير / النصر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير. حسنية أكادير، يمتلك في رصيده 6 نقاط / إنيمبا، يمتلك في رصيده 3 نقاط / بارادو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير / سان بيدرو، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثالثة من دور المجموعات العديد من المباريات المثيرة للغاية، وفي مقدمتها الصراع المصري الخالص في المجموعة الأولى بين المصري البورسعيدي وبيراميدز، إضافة إلى مباراة نهضة بركان مع ضيفه موتيما بيمبي نهاية شهر ديسمبر الجاري.

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