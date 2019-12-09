إنبي يؤكد عدم وصول أي عروض رسمية من الأهلي لضم أسامة جلال

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أكد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد أن النادي البترولي لم يتلقِ أي عروض رسمية تماماً في الفترة الماضية سواء من النادي الأهلي أو من طرف أي نادي آخر، من أجل التعاقد مع النجم الشاب أسامة جلال خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح زكريا السيد رئيس النادي خلال تصريحات صحفية له أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم أسامة جلال، ولكن ذلك حدث في الصيف الماضي وتحديداً قبل انطلاقة الموسم الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أنه تم رفض ذلك العرض من جانب مجلس إدارة النادي البترولي، لعدم رغبة النادي في التفريط في خدمات المدافع الشاب إضافة إلى ضعف القيمة المالية التي عرضها النادي الأهلي في ذلك الوقت.

وشدد زكريا السيد في حديثه على أنه كان حريصاً على عقد جلسة خاصة مع اللاعب أسامة جلال في الأيام القليلة الماضية، من أجل مطالبته بضرورة التركيز على مشواره الحالي مع فريق إنبي فقط دون تشتيت ذهنه بالعروض الخارجية، نظراً إلى الوضع الصعب الذي يمر به الفريق البترولي في ظل اقترابه من منطقة الهبوط.

وعن موقف أسامة جلال نفسه، أكد رئيس إنبي أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في إحدى الدوريات الأوروبية، إلا أن النادي لن يوافق على رحيله إلا في حالة وصول عرض مفيد سواء له من الناحية المادية أو ناحية المشاركة في المباريات أو حتى للنادي البترولي من الناحية المادية أيضاً.

وفي ختام تصريحاته، نفى زكريا السيد تماماً إمكانية وقوف نادي إنبي عائقاً أمام مستقبل أسامة جلال، مشيراً إلى أن النادي يبحث فقط عن الأفضل لمصلحة اللاعب سواء محلياً أو من خارج مصر.

يُذكر أن المدافع أسامة جلال كان قد تألق بصورة ملفتة للغاية مع منتخب مصر الأولمبي أثناء مشاركته في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي فاز بها أحفاد الفراعنة في نهاية المطاف وضمنوا بالتالي بطاقة الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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