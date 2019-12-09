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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، حيث استمر الصراع الشرس في هذه الجولة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الترتيب، فيما تأزم وضع أتلتيكو مدريد بسبب نتائجه السلبية المتواصلة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة السادسة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة السادسة عشر في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020:

فياريال 0/0 أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد 0/2 إسبانيول.

غرناطة 0/3 ديبورتيفو ألافيس.

ليفانتي 4/2 فالنسيا.

برشلونة 2/5 ريال مايوركا.

إيبار 1/0 خيتافي.

ريال بيتيس 2/3 أتلتيك بيلباو.

بلد الوليد 0/0 ريال سوسيداد.

ليغانيس 2/3 سيلتا فيغو.

أوساسونا 1/1 إشبيلية.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة السادسة عشر:

برشلونة، 34 نقطة. ريال مدريد، 34 نقطة. إشبيلية، 31 نقطة. ريال سوسيداد، 27 نقطة. خيتافي، 27 نقطة. أتلتيك بيلباو، 26 نقطة. أتلتيكو مدريد، 26 نقطة. فالنسيا، 26 نقطة. غرناطة، 24 نقطة. أوساسونا، 23 نقطة. ريال بيتيس، 22 نقطة. ليفانتي، 20 نقطة. فياريال، 19 نقطة. بلد الوليد، 19 نقطة. ديبورتيفو ألافيس، 18 نقطة. إيبار، 15 نقطة. ريال مايوركا، 14 نقطة. سيلتا فيغو، 13 نقطة. ليغانيس، 9 نقاط فقط لا غير. إسبانيول، 9 نقاط فقط لا غير.

ومن المقرر أن تشهد الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني مباريات مثيرة للغاية على كافة المستويات، وخاصة على مستوى الصراع على اللقب بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف ينزل ضيفاً على فريق ريال سوسيداد على ملعب أنويتا الصعب في إقليم الباسك، فيما ينزل غريمه ريال مدريد ضيفاً هو الآخر ولكن على فريق فالنسيا على ملعب ميستايا.

وهي الفرصة التي سيُحاول فريق إشبيلية استغلالها من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة ولم لا معادلة نفس رصيد الريال والبارسا في حالة تعرض كلاهما إلى الخسارة، ولكن قبل ذلك يجب على الفريق الأندلسي أولاً تخطي عقبة ضيفه فياريال.

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