جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بعد اقتراب كهربا من القلعة الحمراء

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حرصت العديد من جماهير الأهلي على السخرية بشكل كبير من الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعدما أصبح النجم محمود عبد المنعم كهربا على مشارف التعاقد رسمياً مع الأهلي خلال الأيام القادمة.

وكانت العديد من المصادر المقربة من النادي الأهلي قد أكدت منذ مساء يوم أمس الأحد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بدفع قيمة الشرط الجزائي، من أجل فسخ عقد محمود عبد المنعم كهربا مع نادي ديسبورتيفو آفيس البرتغالي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن كهربا أيضاً قد حصل أيضاً على مقدم تعاقده مع المارد الأحمر، علماً بأن عقده سوف تكون مدته 4 سنوات ونصف قابلة للتجديد في حالة توصل كلاً من الطرفين إلى اتفاق يقضي بذلك.

ومن جانبها، قامت جماهير القلعة الحمراء بكتابة بعض التعليقات الساخرة من نادي الزمالك عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بعد اقتراب محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال للنادي الأهلي، وتمثل أبرز هذه التعليقات على النحو التالي:

عاجل، حريق في ميت عقبة، كهربا.

أنا غاوي أنا غاوي، محمود كهربا خلاص بقى أهلاوي، ميت عقبة المطافي من امبارح شغالة.

أهلاً بك في بيتك من جديد.

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