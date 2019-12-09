منتخب مصر الأولمبي يؤكد الاعتماد على محمد الشناوي في أولمبياد طوكيو

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حسم الكابتن أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأولمبي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص هوية حارس المرمى لمنتخب الفراعنة في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وأكد أسامة عبد الكريم خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أنه سوف يختار النجم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من أجل حراسة عرين منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

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وأشار أيضاً إلى أنه ليس لديه أي مانع على الإطلاق في حالة طلب منه الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الاعتماد على حارس مرمى شاب، وذلك من أجل الاستعانة بالثلاثي الكبار في مراكز أخرى غير مركز حراسة المرمى.

وشدد أسامة عبد الكريم على أن اختيار محمد الشناوي لا يبدو غريباً، نظراً لكونه يُعتبر حارس المرمى الأساسي للمنتخب الوطني المصري الأول، إضافة إلى أنه يُعد أفضل حارس مرمى على مستوى كرة القدم المصرية أو حتى في الوطن العربي بأكمله حالياً.

وعن استبعاد حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الفترة الماضية، أوضح عبد الكريم أن ذلك القرار كان فنياً فقط لا غير وليس لأي أسباب أخرى مثلما يُردد البعض في الآونة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مصطفى شوبير دائماً ما تعرض إلى الظلم في السنوات الماضية بسبب اسم والده أحمد شوبير وتحديداً مسألة التوريث، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي يتعامل مع اللاعب على أنه مصطفى أحمد فقط دون التركيز تماماً على اسم والده.

وفي ختام حديثه، شدد على أن مصطفى شوبير يجب عليه الرحيل من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة، حتى تُتاح له فرصة المشاركة في المباريات وإظهار قدراته الفنية للجميع على أرض الملعب، وهو ما يعني بالتالي تضاعف حظوظه في التواجد مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل 2020.

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