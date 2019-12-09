وكيل أحمد الصالح ينفي اقتراب اللاعب من الأهلي في يناير

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حسم حسام حطيني وكيل أعمال النجم السوري أحمد الصالح لاعب نادي العهد اللبناني كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد حسام حطيني خلال تصريحات صحفية له أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لم يتقدم بأي عرض رسمي تماماً، من أجل الظفر بخدمات المدافع أحمد الصالح في الميركاتو الشتوي القادم.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب ملتزم في الوقت الحالي مع ناديه العهد إضافة إلى منتخب بلاده سوريا، دون أن يُشتت انتباهه تماماً على مثل هذه الشائعات التي تم إثارتها في أكثر من مناسبة طيلة السنوات الماضية في مختلف وسائل الإعلام المصرية.

يُذكر أن اسم المدافع السوري أحمد الصالح ارتبط في أكثر من مرة من الفريق الأهلاوي، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها خلال مسيرته الرياضية المتمثلة في خوضه 55 مباراة دولية مع المنتخب السوري.

ومن المؤكد أن النادي الأهلي لا يحتاج في الوقت الحالي للتعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع مهما كانت قيمته، حيث يمتلك 5 لاعبين على مستوى عالي للغاية وهم كلاً من: ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمود متولي / سعد الدين سمير / رامي ربيعة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر يُمكنه أيضاً الاعتماد على النجم المخضرم أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع إن لزم الأمر في بعض المباريات، وهو نفس الوضع أيضاً بالنسبة إلى اللاعب الشاب كريم نيدفيد متوسط الميدان بعد عودته من الإصابة.

ومن جانبه، كان المدافع السوري أحمد الصالح قد تألق بشكل ملفت للغاية في السنوات الماضية، حيث كان قريباً من المساهمة في إيصال منتخب بلاده سوريا إلى كأس العالم، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك في نهاية المطاف، وبالرغم من ذلك تم تداول اسمه بقوة في الإعلام المصري على وجه التحديد كلما حان موعد سوق الإنتقالات سواء الشتوية أو حتى الصيفية.

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