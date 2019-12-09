صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي رغم أنباء اقتراب رحيله للزمالك

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم عودة النجم صالح جمعة للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الآونة الأخيرة على مستوى العضلة الضامة.

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وأثار حضور صالح جمعة في مران الأهلي الجدل من جديد حول مصيره داخل جدران القلعة الحمراء، وخاصة بعدما تصاعدت الأنباء في الساعات الماضية حول اقتراب رحيله إلى نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأنباء ذاتها أكدت أيضاً أن رينيه فايلر أخطر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بضرورة رحيل صالح جمعة في الميركاتو الشتوي القادم، بعدما خرج نهائياً من الحسابات الفنية في المرحلة القادمة.

على صعيد آخر، حرص المدرب السويسري على عقد جلسة قصيرة مع المدافع ياسر إبراهيم في الحصة التدريبية للمارد الأحمر اليوم، من أجل الحديث معه حول بعض النقاط الفنية الخاصة بمستواه على أرض الملعب.

ويُسابق الفريق الأهلاوي الزمن من أجل التحضير للمباراة القادمة أمام فريق وادي دجلة في مسابقة الدوري العام، والتي من المقرر أن تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل.

يُذكر أن الأهلي كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل المارد الأحمر في مواصلة تقديم عروضه المميزة سواء محلياً أو حتى قارياً الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه لم يتذوق مرارة الهزيمة سوى في مناسبة واحدة فقط لا غير حتى الآن على مستوى جميع المسابقات، والتي كانت على يد فريق النجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال.

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