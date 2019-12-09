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شهد مطلع الأسبوع الحالي إقامة جميع مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، حيث كانت هذه الجولة شاهدة على أول خسارة لفريق يوفنتوس على يد لاتسيو، فيما فشل المتصدر إنتر في استغلال ذلك بعد التعادل مع روما.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الخامسة عشر.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020:

إنتر 0/0 روما.

أتالانتا 2/3 هيلاس فيرونا.

أودينيزي 1/1 نابولي.

لاتسيو 1/3 يوفنتوس.

ليتشي 2/2 جنوى.

سبال 1/0 بريشيا.

ساسولو 2/2 كالياري.

تورينو 1/2 فيورنتينا.

سامبدوريا 1/0 بارما.

بولونيا 3/2 ميلان.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشر:

إنتر، 38 نقطة. يوفنتوس، 36 نقطة. لاتسيو، 33 نقطة. كالياري، 29 نقطة. روما، 29 نقطة. أتالانتا، 28 نقطة. نابولي، 21 نقطة. بارما، 21 نقطة. تورينو، 20 نقطة. ميلان، 20 نقطة. هيلاس فيرونا، 18 نقطة. بولونيا، 16 نقطة. فيورنتينا، 16 نقطة. ساسولو، 15 نقطة. ليتشي، 15 نقطة. أودينيزي، 15 نقطة. سامبدوريا، 12 نقطة. جنوى، 11 نقطة. بريشيا، 10 نقاط. سبال، 9 نقاط فقط لا غير.

ومن المقرر أن يتواصل الصراع في الجولة السادسة عشر على صدارة لقب الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر مثلما كان الحال طيلة الأسابيع الماضية، حيث ينتظر فريق يوفنتوس مباراة سهلة نسبياً حينما يستضيف فريق أودينيزي.

ومن جانبه، ستكون مهمة غريمه إنتر أصعب بكثير حينما ينزل ضيفاً على فريق فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، وهو ما يعني بالتالي أن عشاق الكرة الإيطالية سوف يكونوا على موعد مع أسبوع آخر مثير على مستوى القمة.

ومن المؤكد أيضاً أن الصراع سيكون أكثر شراسة على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن تلتفت جميع الأنظار إلى مباراة كالياري مع ضيفه لاتسيو، فيما يأمل روما تعثر كلاهما حتى يضمن صعوده إلى المركز الرابع مباشرة، أما ميلان يبدو أنه أصبح قريباً بدوره في ظل النقاط ال9 التي تفصله عن فريق الذئاب.

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