رسمياً .. أليخاندرو هيرنانديز حكم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين عن هوية طاقم تحكيم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي من المقرر أن تجمع بينهما في منتصف شهر ديسمبر الجاري على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز سيكون هو حكم مباراة الكلاسيكو الرئيسي بين برشلونة وريال مدريد.

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وأشار اتحاد الكرة أيضاً إلى أن الحكم ريكاردو دي بورجوس سيكون هو المشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مواجهة الكلاسيكو.

يُذكر أن لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سوف يُقام يوم 18 ديسمبر 2019، بعدما تم تأجيله منذ يوم 26 أكتوبر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية في إقليم كتالونيا.

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