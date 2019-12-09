مفاجأة .. ميسي خارج قائمة برشلونة قبل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق إنتر الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم تشهد قائمة برشلونة تواجد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قرر المدرب إرنستو فالفيردي استبعاده من أجل منحه فرصة للحصول على الراحة استعداداً للتحديات القادمة على المستوى المحلي.

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وكان البارسا قد حسم تأهله منذ الجولة الماضية إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يجعل مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات شكلية لا أكثر من ذلك.

وإليكم الآن قائمة برشلونة في مباراته المقبلة أمام مضيفه إنتر:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن / إِناكي بينا / نيتو.

خط الدفاع: توديبو / كليمنت لونجليِه / موسى واجيه / صامويل أومتيتي / جونيور فيربو / روكي / آراوُخو / مورير.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / كارلوس ألينا / فرينكي دي يونج / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي / كارلوس بيريز.

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