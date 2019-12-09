محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول استعداداً لمواجهة سالزبورغ بدوري الأبطال

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح بعد المستوى المميز للغاية الذي قدمه في المباراة الماضية أمام فريق بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تواجد أيضاً النجم الكرواتي ديان لوفرين رغم إصابته في تلك المباراة.

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يُذكر أن فريق الريدز يحتاج إلى الفوز من أجل حسم بطاقة تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، فيما تقوده الخسارة إلى إكمال مشواره في القاري في مسابقة الدوري الأوروبي وليس دوري الأبطال.

وإليكم الآن قائمة ليفربول في المباراة القادمة أمام فريق سالزبورغ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر / أدريان / كيلهير.

خط الدفاع: ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / ألكسندر أرنولد / جو جوميز / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / جوردان هندرسون / شيردان شاكيري / أليكس أوكسليد تشامبرلين / جونز / جورجينيو فينالدوم / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني / ديفوك أوريجي.

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