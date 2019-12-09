خالد الغندور يؤكد إطلاق بث قناة الزمالك مع بداية يناير 2020

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أكد الإعلامي خالد الغندور إطلاق بث قناة نادي الزمالك في مطلع العام المقبل 2020، بالرغم من تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الماضية بخصوص إلغاء فكرة إنشاء القناة بسبب التكاليف العالية التي سوف يتحملها نادي الزمالك.

وقام خالد الغندور بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020 إن شاء الله.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك قد أوضح في وقت سابق أن تكلفة إنشاء قناة نادي الزمالك سوف تصل إلى مبلغ 40 مليون جنيه، على أن يتم خصمها من قيمة الدين المستحق على الشركة الراعية المقدر بمبلغ 60 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.

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