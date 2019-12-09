موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 10/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق النجم الأوروغوياني لويس سواريز وأيضاً عشاق نادي إنتر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وإنتر قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وإنتر تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإنتر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإنتر، ستكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وستكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تقديم مباراة كبيرة من الناحية الفنية وسط أعصاب هادئة بين لاعبيه بعد ضمان التأهل للدور القادم منذ الجولة الماضية.

ويكفي الإشارة فقط إلى قيام الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني باستبعاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة فريقه التي ستكون حاضرة في مدينة ميلانو، مما يؤكد بدوره على أن المباراة لا تعني الكثير بالنسبة إلى البارسا بالرغم من أنها تُعتبر واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية.

ومن جانبه، يأمل المدرب إرنستو فالفيردي في العودة بأقل الأضرار الممكنة من ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك سواء على صعيد النتيجة أو خاصة على صعيد الحالة البدنية لنجوم البارسا وتحديداً فيما يتعلق بالإصابات، علماً بأن الفريق الكتالوني مُقبل على مباريات في غاية الصعوبة الأسابيع القادمة في مسابقة الدوري الإسباني، وفي مقدمتها مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق إنتر قبل خوضه هذه المباراة أمام ضيفه العملاق الكتالوني، حيث يحتاج فريق إنتر إلى الفوز دون سواه حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة دون الحاجة إلى النظر لنتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وبكل تأكيد ستكون حظوظ الفريق الإيطالي كبيرة للغاية في هذه القمة المنتظرة، وخاصة في ظل غياب الأسطورة ليونيل ميسي، مما يجعل مصدر الخطورة الأكبر للبارسا على دفاعات المنافسين غائباً، وبالتالي ستكون مهمة خط دفاع فريق النيراتزوري سهلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالرغم من حضور الثنائي لويس سواريز إضافة إلى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

وإليكم الآن نتائج فريق برشلونة في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برشلونة 1/4 سيلتا فيغو، الدوري الإسباني.

ليغانيس 2/1 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 1/3 بوروسيا دورتموند الألماني، دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد 1/0 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 2/5 ريال مايوركا، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق إنتر في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إنتر 1/2 هيلاس فيرونا، الدوري الإيطالي.

فريق تورينو 3/0 إنتر، الدوري الإيطالي.

سلافيا براغ التشيكي 3/1 إنتر، دوري أبطال أوروبا.

إنتر 1/2 سبال، الدوري الإيطالي.

إنتر 0/0 روما، الدوري الإيطالي.

وإليكم الآن نتيجة آخر 7 مواجهات مباشرة جمعت بين برشلونة وإنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا:

إنتر 0/0 برشلونة، الأربعاء 16 سبتمبر 2009.

برشلونة 0/2 إنتر، الثلاثاء 24 نوفمبر 2009.

إنتر 1/3 برشلونة، الثلاثاء 20 أبريل 2010.

برشلونة 0/1 إنتر، الأربعاء 28 أبريل 2010.

برشلونة 0/2 إنتر، الأربعاء 24 أكتوبر 2018.

إنتر 1/1 برشلونة، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018.

برشلونة 1/2 إنتر، الأربعاء 2 أكتوبر 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة السادسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات:

برشلونة، يمتلك في رصيده 11 نقطة. إنتر، يمتلك في رصيده 7 نقاط. بوروسيا دورتموند، يمتلك في رصيده 7 نقاط. سلافيا براغ، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

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