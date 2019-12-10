مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/12/2019 .. ليفربول وسالزبورغ وبرشلونة ضد إنتر

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء العديد من مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مقدمتها مباراة القمة بين فريق برشلونة الإسباني وبين مضيفه فريق إنتر الإيطالي، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الجونة / إنبي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي / سموحة، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق حاتم بطيشة، الساعة السادسة والنصف مساءً.

سالزبورغ النمساوي / ليفربول الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة 19:55 مساءً.

نابولي الإيطالي / جينك البلجيكي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة 19:55 مساءً.

إنتر الإيطالي / برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة العاشرة مساءً.

تشيلسي الإنجليزي / ليل الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

أياكس أمستردام الهولندي / فالنسيا الإسباني، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة مساءً.

بنفيكا البرتغالي / فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة مساءً.

بوروسيا دورتموند الألماني / سلافيا براغ التشيكي، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة مساءً.

أولمبيك ليون الفرنسي / لايبزيج الألماني، دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة من دور المجموعات، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة مساءً.

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