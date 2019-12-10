الأهلي يؤكد تغيير اسم ملعب السلام بعد توقيع العقود مع شركة استادات

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أكد النادي الأهلي أن عملية تغيير اسم ملعب السلام إلى ملعب الأهلي سوف تتم مباشرة عقب الانتهاء من توقيع بشكل رسمي بين النادي الأهلي وبين شركة استادات خلال شهر من الآن، بعدما حصل الأهلي على الملعب كحق انتفاع لمدة 25 عاماً.

وأوضح شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي خلال تصريحات له يوم أمس الإثنين عبر شاشة قناة “القاهرة والناس”، أن عملية توقيع العقد بين الطرفين سوف تتم من خلال مؤتمر صحفي في مقر النادي الأهلي من أجل الكشف عن شكل التعاون لمختلف وسائل الإعلام المصرية.

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وأشار أيضاً إلى أن العقد الذي سوف يتم التوقيع عليه يتضمن 4 وحدات اقتصادية، وهي نادي طيبة بالأقصر إضافة إلى مجمع حمامات السباحة، وأيضاً أسوار النادي وملعب السلام، على أن يحصل الأهلي على أرباح سنوية ثابتة تصل قيمتها إلى مبلغ 55 مليون جنيه مصري.

وشدد شريف فؤاد في حديثه على أن ملعب السلام لا يزال منشأة وطنية لجميع الأندية المصرية وحتى المنتخبات الوطنية وليس حكراً على النادي الأهلي وحده، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأهلي سوف يحصل فقط على مقابل مادي من أي نادي يرغب في خوض المباريات على ملعب السلام من بعد عملية توقيع العقد باستثناء نادي الإنتاج الحربي.

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