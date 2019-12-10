الأهلي يتعاقد رسميا مع كهربا بـ50 مليون جنيه

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تعاقد النادى الأهلى رسمياً التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا وحصل على 9 ملايين جنيه دون ضرائب في الموسم، وتم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، كما تحمل النادي الأهلي الشرط الجزائي الذي كان موقعا بين اللاعب والنادي البرتغالي ديسبورتيفو أفيس، والبالغ 400 ألف دولار ليزيد المقابل المادى للصفقة مع ضم الضرائب لـ 50 مليون جنيه.

وطلب اللاعب الحصول على 50% من مستحقاته ولكن عرض عليه النادي الأهلي الحصول على 25% فقط، وهو قرار لم يحسم بعد بين الطرفين، وكلف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الأهلى، خالد مرتجى، عضو المجلس بالاستفسار من محامى النادى فى سويسرا حول موقف النادى القانونى من التعاقد مع كهربا، وجاء الرد إيجابياً.

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على الجانب الآخر دخلت إدارة النادي الأهلى فى مفاوضات عبر المهندس عدلى القيعى مع باهر المحمدى، مدافع نادى الإسماعيلى، للحصول على اللاعب، وأبدى “فايلر” إعجابه بقدرات اللاعب بعد مشاهدة عدد من لقاءات الدراويش ومشاركة اللاعب فى صفوف منتخب مصر.

وستشهد الأيام القادمة تطورات في ضم اللاعب باهر المحمدي، بعد قطع “القيعي”، خطوات كبيرة في المفاوضات مع نادي الإسماعيلي، والذي رحب برحيل اللاعب، كما توجد رغبة شديدة لدى “المحمدي”، في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء، كما حصل اللاعب على وعد بالمشاركة أساسياً فى تشكيل الفريق وضمه للقائمة الأفريقية.

وعلى المستوى الفنى، يختتم الفريق، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء غد على استاد ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وعقب المران يدخل الفريق فى معسكر مغلق فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بقائمة لاعبين يختارها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى.

وتشهد القائمة عودة أيمن أشرف الذى تم استبعاده من قائمة اللقاء الماضى أمام الهلال السودانى بسبب إيقافه للحصول على بطاقة حمراء، كما أعلن صالح جمعة، لاعب وسط الفريق جاهزيته للمباراة بعد التخلص من آلام العضلة الضامة والمشاركة فى التدريبات الجماعية منتظراً ضمه للقائمة، بينما رفض الجهاز الطبى الاستعجال فى عودة على معلول، الظهير الأيسر للفريق، للتدريبات، ونصح الجهاز الفنى باستبعاده من الحسابات خلال لقاء غد خوفاً من تفاقم إصابته فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال لقاء النجم الساحلى.