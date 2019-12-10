الأهلي ينفي توقيع عقوبة على أحمد فتحي ورامي ربيعة

Advertisements

نفى النادي الأهلي تماماً جميع الأنباء التي تم نشرها في بعض وسائل الإعلام المصرية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية توقيع عقوبة على الثنائي أحمد فتحي ورامي ربيعة عقب المشادة بينهما في مباراة الأهلي والهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له يوم أمس الإثنين أن كل هذه الأخبار هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن هناك فرق واضح وكبير ما بين “نرفزة ملعب” وما بين مشادة بالألفاظ الخارجة وتعدي الأسلوب اللائق في الحديث، مؤكداً أن ما حدث كان عبارة توجيه مطلوب في بعض الأحيان من طرف قائد الفريق.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن الغرض من نشر ذلك النوع من الأخبار يهدف إلى هدم استقرار المارد الأحمر المرحلة القادمة، وهو أمر طبيعي للغاية من المنافسين، إلا أن النادي الأهلي لا يُركز سوى على خوض المباريات فقط في كثرة التحديات المقبلة وتلاحم المباريات على مستوى جميع المسابقات.

وعن فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، أوضح أن أبواب الميركاتو ستظل مفتوحة حتى يوم 31 يناير 2020، مما يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي وقتاً كافياً من أجل الاستقرار على الأسماء التي يرغب في التعاقد معها، وخاصة لكونه صاحب القرار الأول والأخير في ملف الصفقات، علماً بأن قائمة الأهلي الأفريقية لا يزال مُتبقي فيها 3 أماكن شاغرة.

وعن إمكانية رحيل أي لاعب من صفوف القلعة الحمراء شهر يناير المقبل، أكد أن المدرب السويسري لا يزال لم يستقر بعد على رحيل أي لاعب من الأهلي سواء على سبيل البيع بصفة نهائية أو حتى على سبيل الإعارة بسبب تركيزه الكامل حالياً على المباريات القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأهلي سوف يستعيد خدمات بعض المصابين الفترة القادمة، من خلال عودة النجم التونسي علي معلول بعد مباراة الأهلي ووادي دجلة مباشرة، ثم عودة كلاً من الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي بعد 10 أيام تقريباً.

إقرأ أيضاً: الأهلي يؤكد تغيير اسم ملعب السلام بعد توقيع العقود مع شركة استادات