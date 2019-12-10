محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

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يشهد ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة، وذلك حينما يستقبل فريق سالزبورغ النمساوي ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وسالزبورغ تحديداً في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق سالزبورغ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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