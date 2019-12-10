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يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء مباراة مصيرية للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال لم يضمن بعد تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، بالرغم من سهولة المجموعة نظرياً التي يتواجد بها خلال مرحلة المجموعات.

وينزل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فريق سالزبورغ النمساوي على ملعب ريد بول أرينا، حيث سيُحاول أن يُدافع عن لقبه بطلاً للمسابقة في نسختها الماضية، فيما ستكون الكارثة الكبرى إن فشل في التأهل واكتفى فقط بالوصول إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي.

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وفي نفس التوقيت الليلة، سوف يستقبل فريق نابولي الإيطالي ضيفه فريق جينك البلجيكي عن نفس المجموعة، حيث تُقام المباراتان بداية من الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق ليفربول حالياً صدارة الترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم يأتي خلفه مباشرة فريق نابولي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومن ثم فريق سالزبورغ في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، أما فريق جينك يتواجد في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة فقط لا غير ليُصبح خارج الحسابات تماماً.

وإليكم الآن احتمالات تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 قبل مواجهة الليلة أمام مضيفه سالزبورغ:

فوز ليفربول على سالزبورغ دون النظر إلى نتيجة مباراة نابولي وجينك، وفي هذه الحالة يضمن فريق الريدز رسمياً التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الخامسة، فيما يكتفي سالزبورغ بالمشاركة في دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي. تعادل ليفربول مع سالزبورغ مع فوز نابولي على جينك، وفي هذه الحالة يضمن ليفربول أيضاً التأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي، ولكن يكتفي بالحصول على المركز الثاني. تعادل ليفربول مع سالزبورغ مع تعادل نابولي وجينك أو خسارة نابولي من جينك، وفي هذه الحالة يضمن ليفربول التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة. خسارة ليفربول من سالزبورغ مع فوز نابولي على جينك، وفي هذه الحالة يكتفي ليفربول بالتأهل إلى دور ال32 من مسابقة الدوري الأوروبي، بسبب تفوق سالزبورغ في المواجهات المباشرة بعد خسارته من ليفربول في أنفيلد رود ذهاباً بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. خسارة ليفربول من سالزبورغ مع تعادل نابولي وجينك، وفي هذه الحالة يفشل ليفربول أيضاً في التأهل بسبب تفوق نابولي وسالزبورغ عليه في المواجهات المباشرة. خسارة ليفربول من سالزبورغ مع خسارة نابولي من جينك، وحينها يضمن ليفربول التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني في المجموعة.

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