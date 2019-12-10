رسمياً .. نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020، والتي تنطلق مبارياتهُا مع بداية العام المقبل 2020 من خلال التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، علماً بأن فريق الهلال السعودي كان هو من أحرز لقب دوري الأبطال العام الحالي 2019 بعد فوزه ذهاباً وإياباً على فريق أوراوا ريدز الياباني في المباراة النهائية.

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وإليكم الآن نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020:

الوحدة الإماراتي / الشرطة العراقي / الفائز من مباراة الملحق / الفائز من مباراة الملحق. الهلال السعودي حامل اللقب / شباب الأهلي دبي الإماراتي / باختاكور طشقند من أوزبكستان / الفائز من مباراة الملحق. الدحيل القطري / التعاون السعودي / الشارقة الإماراتي / بيروزي الإيراني. أصفهان الإيراني / السد القطري / النصر السعودي / الفائز من مباراة الملحق. بيجين من الصين / يونايتد من تايلاند / الفائز من مباراة الملحق / الفائز من مباراة الملحق. أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية / شنغهاي من الصين / بيرث جلوري الأسترالي / الفائز من مباراة الملحق. وصيف الدوري الياباني / سون سامسونج من كوريا الجنوبية / غوانغجو من الصين / فريق جوهور من ماليزيا. سيدني الأسترالي / يوكوهاما من اليابان / جيونبوك موتورز من كوريا الجنوبية / الفائز من مباراة الملحق.

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