حساب البريميرليج يحتفل بوصول محمد صلاح إلى 100 مباراة مع ليفربول

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حرص الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على الاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح، بعدما خاض الأخير مباراته ال100 مع فريقه ليفربول مطلع الأسبوع الحالي أمام فريق بورنموث في البريميرليج.

وقام حساب الدوري الإنجليزي الممتاز بنشر تغريدة على تويتر أشار فيها إلى الإنجاز الذي حققه فخر العرب محمد صلاح، من خلال وصوله إلى المباراة رقم 100 مع ليفربول مع نجاحه في تسجيل 63 هدفاً، ليُصبح بالتالي سادس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى ذلك الرقم.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الملك المصري محمد صلاح قد تفوق أيضاً على بعض الأسماء اللامعة من ناحية تسجيل الأهداف بعد وصولها إلى المباراة رقم 100 مع أنديتها، ومن أبرز هذه الأسماء النجم الأوروجوياني لويس سواريز، إضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.

وإليكم الآن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بعد وصولهم إلى 100 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

الإنجليزي آلان شيرر، سجل 79 هدفاً. الهولندي رود فان نيستلروي، سجل 68 هدفاً. الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، سجل 64 هدفاً. الإنجليزي أندي كول، سجل 64 هدفاً. الإسباني فيرناندو توريس، سجل 63 هدفاً. المصري محمد صلاح، سجل 63 هدفاً. الأوروجوياني لويس سواريز، سجل 62 هدفاً. الإنجليزي روبي فاولر، سجل 62 هدفاً. الإنجليزي هاري كين، سجل 59 هدفاً. الفرنسي تييري هنري، سجل 59 هدفاً.

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