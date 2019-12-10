الأهلي يؤكد إقامة مباراته مع بلاتينيوم بدوري الأبطال في موعدها

Advertisements

أكد النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء إقامة مباراته القادمة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا مع ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في موعدها الأصلي دون أي تغيير على الإطلاق.

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر الموقع الرسمي للنادي أن كل الأخبار الواردة في الساعات الماضية حول إمكانية تغيير موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز غير صحيحة تماماً.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المباراة ستُقام في موعدها الأصلي نهاية شهر ديسمبر الجاري على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

يُذكر أن المارد الأحمر قد بدأ مشواره في مرحلة المجموعات خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بخسارة ظالمة خارج أرضه على يد مضيفه النجم الساحلي التونسي، قبل أن يستعيد توازنه من خلال الفوز على ضيفه الهلال السوداني في الجولة الثانية.

إقرأ أيضاً: حساب البريميرليج يحتفل بوصول محمد صلاح إلى 100 مباراة مع ليفربول